وزير الثقافة اللبناني: معلومات محدودة حول أضرار صور وقلعة الشقيف بسبب صعوبة الوصول الميداني

أكد غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، أن المعلومات المتوافرة حول حجم الأضرار في مدينة صور وقلعة الشقيف جراء الاعتداءات الإسرائيلية تعتمد حاليًا على مصدرين رئيسيين فقط، هما صور الأقمار الصناعية وشهادات عدد من النازحين الذين تمكنوا من توثيق بعض المشاهد قبل مغادرتهم المناطق المتضررة.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن في الوقت الراهن لا يمكن إرسال خبراء آثار بشكل مباشر إلى المواقع المتضررة لتقييم حجم الأضرار ميدانيًا، الأمر الذي يجعل عملية التحقق الدقيقة من حجم الخسائر محدودة وتعتمد على المعطيات غير الميدانية المتاحة.

وأشار سلامة، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال وجود أضرار كبيرة في قلعة الشقيف، نظرًا لأنها تعرضت للقصف بشكل مباشر قبل السيطرة عليها، ما يثير مخاوف بشأن سلامة هذا الموقع الأثري المهم.

ولفت سلامة ، إلى أن مدينة صور شهدت تضررًا واسعًا في أحيائها السكنية، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن المنطقة الأثرية فيها ربما تأثرت بشكل محدود حتى الآن، ولم تتعرض بحسب المعطيات المتوفرة لقصف مباشر مؤكد حتى اللحظة.

