قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الثقافة اللبناني: معلومات محدودة حول أضرار صور وقلعة الشقيف بسبب صعوبة الوصول الميداني

وزير الثقافة اللبناني:
وزير الثقافة اللبناني:
رحمة سمير

أكد غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، أن المعلومات المتوافرة حول حجم الأضرار في مدينة صور وقلعة الشقيف جراء الاعتداءات الإسرائيلية تعتمد حاليًا على مصدرين رئيسيين فقط، هما صور الأقمار الصناعية وشهادات عدد من النازحين الذين تمكنوا من توثيق بعض المشاهد قبل مغادرتهم المناطق المتضررة.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن في الوقت الراهن لا يمكن إرسال خبراء آثار بشكل مباشر إلى المواقع المتضررة لتقييم حجم الأضرار ميدانيًا، الأمر الذي يجعل عملية التحقق الدقيقة من حجم الخسائر محدودة وتعتمد على المعطيات غير الميدانية المتاحة.

وأشار سلامة، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال وجود أضرار كبيرة في قلعة الشقيف، نظرًا لأنها تعرضت للقصف بشكل مباشر قبل السيطرة عليها، ما يثير مخاوف بشأن سلامة هذا الموقع الأثري المهم.

ولفت سلامة ، إلى أن مدينة صور شهدت تضررًا واسعًا في أحيائها السكنية، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن المنطقة الأثرية فيها ربما تأثرت بشكل محدود حتى الآن، ولم تتعرض بحسب المعطيات المتوفرة لقصف مباشر مؤكد حتى اللحظة.

https://www.youtube.com/shorts/MdVTc3D0LwY?t=16&feature=share 

وزير الثقافة اللبناني قلعة الشقيف الوصول الميداني القاهرة الإخبارية الاعتداءات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يونس شلبي

في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

ترشيحاتنا

الدكتورة إلهام محمد شاهين

بعد فيديو الأب المتسلق.. الدكتورة إلهام شاهين: من يضر الطرف الآخر بالأبناء كيف سيقف أمام الله؟

العودة للعمل

انتهاء الإجازة غدا العودة للعمل.. ردد أفضل أدعية الرزق الحلال والحفظ من كل مكروه

الصلاة

حكم من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها .. الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد