موزة بالشركسية .. وصفة جديدة لكسر روتين سفرة عيد الأضحى

تُعد الموزة بالشركسية من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها في أواخر أيام عيد الأضحى المبارك لكسر روتين السفرة بطبق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الموزة بالشركسية للشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

موزة ضاني

توست

كوب عين جمل مطحون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

بصلة مقطعة صغير

كوب حليب

سمن بلدي

مرقة سلق اللحمة

أرز أبيض للتقديم

طريقة عمل الموزة بصوص الشركسية

تحمر الموزة المسلوقة في السمنة البلدي واخرجيها جانبا وفي نفس الطاسة شوحي البصل مع الملح و الثوم والكزبرة وقلبيهم.

ضعي مرقة سلق اللحمة و قطع التوست وعين الجمل وقليل من اللبن ثم اخفقيهم في الكبة وقدمي الموزة مع صوص الشركسية والأرز الأبيض.