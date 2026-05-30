خدمات

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

خالد يوسف

تستعد وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة لطرح 30 ألف وحدة سكنية جديدة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهي وحدات سكنية بنظام «الإيجار التمليكي» داخل المدن الجديدة فى القاهرة الكبرى وعدد كبير من محافظات الجمهورية، وهي نظام جديد للإسكان، في إطار خطط الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم وميسر لكل الفئات المجتمعية.

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

وكشفت وزارة الإسكان عن تجهيز طرح جديد يضم 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بنظام التمليك التقليدي.

وأكدت الوزارة أن الوحدات سيتم تسليمها بشكل فوري بعد الانتهاء من الإجراءات، مقابل قيمة إيجارية شهرية مناسبة، مع منح المستفيدين فرصة تملك الوحدة السكنية لاحقا وفق ضوابط محددة تراعي تحسن الحالة المادية للأسرة. 
 

30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عددًا من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمي، لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026، وجاءت كما يلي:

- السن: يشترط ألا يقل عمر المتقدم لحجز الوحدة السكنية عن 21 عامًا.

- عدم الاستفادة السابقة: يشترط عدم الحصول على أي وحدة أو قطعة أرض أو الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة سابقًا.

- عدم الملكية: يشترط عدم امتلاك المتقدم (أو الأسرة) لوحدة سكنية خاصة تصنع له بديلًا سكنيًا.

مميزات شقق الإيجار التمليكي 2026

1- بدون مقدم حجز لتخفيف العبء على المواطنين.

2- فترات سداد طويلة وأنظمة مرنة.

3- وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

4- فرصة التملك بعد فترة الإيجار.

5- أسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان التمليكي البالغ عددها 30 ألف شقة، جاءت كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (بشرط أن تكون سارية).

- وثيقة إثبات الدخل الشهري (مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام أو الخاص).

- شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة).

- صور من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، أو مياه، أو غاز، أو تليفون أرضي).

- طبعة تأمينية حديثة برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

- توقيع إقرار رسمي يفيد بعدم الاستفادة من أي دعم سياحي أو سكني حكومي سابقًا.

