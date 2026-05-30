اعرف نفسك من الفئات المستحقة أم لا.. تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

منار عبد العظيم

تستعد الدولة لطرح مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 كأحد الحلول السكنية الجديدة التي تستهدف الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار التوسع في توفير بدائل سكنية مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتمنح المواطنين فرصة السكن والتملك في الوقت نفسه، وفقا لما عرضته بعض البرامج.

ويأتي المشروع في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفير مقدمات الحجز المرتفعة، حيث يتيح نظام الإيجار التمليكي الحصول على وحدة سكنية مقابل أقساط شهرية ميسرة مع إمكانية تملكها بشكل كامل بعد انتهاء فترة السداد.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يقوم نظام الإيجار التمليكي على سداد قيمة إيجارية شهرية للوحدة السكنية، على أن يتم احتساب جزء من هذه القيمة ضمن ثمن الشقة، ليصبح المستفيد مالكًا للوحدة بالكامل بعد سداد جميع الأقساط المتفق عليها خلال مدة التعاقد.

ويعد هذا النظام أحد البدائل الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين مقارنة بأنظمة الشراء التقليدية أو التمويل العقاري التي تتطلب مقدمات مالية كبيرة.

المرحلة الأولى تستهدف آلاف الوحدات

من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع طرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، مع خطة للتوسع التدريجي خلال السنوات المقبلة للوصول إلى نحو 100 ألف وحدة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار وشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.

 

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي

يستهدف المشروع عددًا من الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على سكن مناسب، وتشمل:

الشباب.

محدودي الدخل.

متوسطي الدخل.

الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج.

المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية.

ومن المتوقع منح أولوية للحجز للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والأسر حديثة التكوين.

شروط الحصول على الوحدة

تتضمن الشروط المبدئية للاستفادة من المشروع:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

عدم امتلاك وحدة سكنية خاصة.

عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

ومن المنتظر إعلان كراسة الشروط الرسمية خلال الفترة المقبلة متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بالحجز والسداد.

 

مساحات الشقق وأماكن الطرح المتوقعة

تشير المعلومات الأولية إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تسليمها كاملة التشطيب داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

ومن أبرز المدن المرشحة لطرح الوحدات بها:

العاشر من رمضان.

مدينة العبور.

حلوان.

المعصرة.

مدينة الأمل.

وتركز الدولة على اختيار مواقع قريبة من الخدمات الأساسية ووسائل النقل وفرص العمل لضمان جذب السكان وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

الفرق بين الإيجار العادي والإيجار التمليكي

يختلف الإيجار التمليكي عن الإيجار التقليدي في أن المستأجر لا يكتفي بحق الانتفاع بالوحدة لفترة محددة، بل تؤول إليه ملكية الشقة بالكامل بعد انتهاء مدة السداد.

أما في الإيجار التقليدي، فتظل الوحدة ملكًا لصاحبها الأصلي مهما استمرت مدة الإقامة بها.

 

أبرز مزايا المشروع

يوفر نظام الإيجار التمليكي عددًا من المزايا المهمة، أبرزها:

التملك دون الحاجة إلى مقدم كبير.

أقساط شهرية مناسبة على فترات طويلة.

توفير استقرار سكني دائم.

حماية قانونية من خلال عقود منظمة.

إتاحة فرص أكبر للشباب للحصول على سكن مناسب.

أمور مهمة قبل التعاقد

ينصح المختصون بضرورة مراجعة جميع التفاصيل القانونية والمالية قبل التوقيع على أي عقد، والتأكد من:

سلامة الموقف القانوني للوحدة.

وجود التراخيص اللازمة للعقار.

خلو الوحدة من النزاعات أو المخالفات.

القدرة على الالتزام بالأقساط الشهرية طوال مدة التعاقد.

الاطلاع على جميع بنود العقد وآليات التملك النهائية.

يمثل مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 أحد الحلول السكنية الواعدة التي تسعى من خلالها الدولة إلى توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال نظام يجمع بين السكن الفوري وإمكانية التملك مستقبلاً، بما يخفف الأعباء المالية ويفتح الباب أمام آلاف الأسر لتحقيق حلم امتلاك مسكن مناسب.

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
