إغلاق مطار ميونيخ بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بإغلاق مطار ميونيخ بسبب الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة، حيث مُنعت جميع عمليات الإقلاع والهبوط منذ حوالي الساعة التاسعة صباحًا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغ الطيارون عن رصد جسم مشبوه في السماء، يُحتمل أن يكون طائرة مسيّرة، وتم إيقاف الرحلات الجوية مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

ولم يتضح بعد مدة التعليق، ويتواجد عدد كبير من رجال الشرطة الألمانية في الموقع لتقييم الوضع.

يأتي ذلك بعد حوالي 24 ساعة من تحطم طائرة مسيرة ليلًا على مبنى سكني في مدينة جالاتي الرومانية، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتسبب الحادث في اندلاع حريق، وأُصيب شخصان بجروح طفيفة.

أطلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تهديدا شديد اللهجة ضد مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ساعات من استهداف مبنى رومانيا بطائرة مسيرة.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "يا مواطني دول الاتحاد الأوروبي، اعلموا أن سلطاتكم قد دخلت الحرب مع روسيا من جانب واحد. لذا كونوا على أهبة الاستعداد ولا تتفاجأوا بأي شيء. لقد انتهى نومكم الهانئ. لكنكم تعرفون من تسألون عن التفسيرات!".