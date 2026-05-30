وزير الدفاع الأمريكي يدعو الحلفاء في آسيا لزيادة إنفاقها العسكري لمواجهة الصين

دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث حلفاء بلاده في آسيا إلى زيادة إنفاقها العسكري لمواجهة القوة المتنامية للصين ومنع هيمنتها على المنطقة.

وقال هيجسيث - خلال اجتماعات حوار شانجري-لا في سنغافورة حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم “السبت”، إن وجود حلفاء أكثر قوة واعتمادا على أنفسهم هو مفتاح الردع.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن هناك "قلق مشروع" بشأن التعزيزات العسكرية التاريخية للصين وتوسيع نطاق أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن سيطرة أي قوة مهيمنة على منطقة المحيط الهادئ سيحدث خللا في توازن القوى الإقليمي.

وأكد هيجسيث أنه "ليس بإمكان أي دولة، بما في ذلك الصين، أن تفرض سيطرتها وتهدد أمن بلادنا وحلفائنا".

ولفت إلى أن بلاده تتوقع من الحلفاء والشركاء في آسيا زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة باستثمار 1.5 تريليون دولار في قواتها المسلحة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الحلفاء يرغبون في الاستقرار لا التصعيد؛ موضحا أن العلاقات مع الصين أفضل مما كانت عليه قبل الكثير من السنوات، وأضاف قائلا: "نحن نلتقي مع نظرائنا الصينيين على نحو أكثر تواترا من خلال الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الجيشين".