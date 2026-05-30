حمزة عبد الكريم يدخل التاريخ كأصغر لاعب عربي في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يقترب من تسجيل إنجاز تاريخي غير مسبوق، قد يجعله أصغر لاعب عربي يشارك في كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وأوضح خالد طلعت، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في المونديال المقبل ستكون بعمر 18 عامًا و5 أشهر و15 يومًا، وهو ما يمنحه صدارة قائمة أصغر اللاعبين العرب مشاركة في تاريخ كأس العالم.

وقال إن هذا الرقم سيكسر الرقم السابق المسجل باسم اللاعب المغربي بلال الخنوس، الذي شارك في كأس العالم 2022 بعمر 18 عامًا و7 أشهر و7 أيام.

وأضاف أن حمزة عبد الكريم سيحطم أيضًا الرقم المصري التاريخي المسجل باسم حارس المرمى الراحل مصطفى كامل منصور، الذي شارك في مونديال 1934 بعمر 19 عامًا و9 أشهر و25 يومًا.

واختتم بأن هذا الإنجاز يعكس بروز جيل جديد من المواهب المصرية القادرة على الظهور في أكبر المحافل الدولية في سن مبكرة، مع توقعات كبيرة بمستقبل واعد للاعب الشاب.