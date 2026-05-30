أحمد موسى: العلمين تجذب سياحًا من مختلف دول العالم وتنافس العواصم الكبرى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمدينة العلمين خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة أسرته، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية الحديثة في مصر.

وقال احمد موسى ، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه أمضى إجازة العيد في العلمين، واصفًا المدينة بأنها تتميز بـ«الشواطئ المتميزة، والمياه الصافية، والهواء النظيف»، مشيرًا إلى إقبال واسع من المصريين من مختلف الفئات لقضاء عطلاتهم على شواطئها.

وأضاف أن المدينة استقطبت أيضًا سياحًا عربًا وأجانب فضّلوا العلمين على عواصم ومدن عالمية أخرى، للاستمتاع بأجوائها، معتبرًا أنها مدينة عصرية متطورة تمثل واجهة سياحية واعدة لمصر.

واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن العلمين أصبحت «درة البحر المتوسط»، مشددًا على أن ما تشهده من تطوير يعكس قوة المقصد السياحي المصري، مع الإشارة إلى أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار.