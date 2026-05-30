ديني

الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

شيماء جمال

حذرت وزارة الأوقاف من تصوير عملية نحـ.ر الأضحية ونشر الفيديوهات والصور على وسائل التواصل الاجتماعى، لأنه قد لا يسر البعض أن يرى عملية النحـ.ر، بالإضافة إلى أنه يُنافي مقصود الإخلاص.

التصوير الاستعراضي

وقالت الأوقاف: “قد تتحول شعيرة الأضحية لدى بعض الناس إلى مادة للنشر والتوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الاستعراض، فيُعرض مشهد الذ.بح وسيلان الدم بصورة قد تُحدث نفورًا لدى بعض المتلقين، أو تُستغل بشكل سلبي في تشويه صورة الممارسات الإسلامية”.

تصوير الأضحية ونشرها ينافى مقصود الإخلاص

وتابعت: “كما أن هذا السلوك قد يُنافي مقصود الإخلاص إذا كان الباعث عليه طلب الشهرة أو الرياء، إذ إن الأصل في العبادات أن تُؤدى في إطار من الخشوع وتحقيق النية الصادقة دون استعراض”.

متى آخر وقت نحر الأضحية؟

ورد عن متى آخر وقت لـ نحر الأضحية؟ بأنه آخر أيام التشريق، أي عند غروب شمس اليوم الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية.

ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق نحر »، وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده»، والأفضل التعجيل بالنحر قبل غروب ثاني أيام التشريق، أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.

 

متى وقت الأضحية؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن وقت نحر الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، وينتهي -عند الجمهور- عند مغيبِ شمس ثاني أيام التشريق -ثالث أيام العيد-، أما الشافعية فينتهي عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيامٍ التشريق - رابع أيام العيد.

وأضاف “الأزهر”، في إجابته عن سؤال: “متى وقت الأضحية؟”، أن أفضل وقتٍ لنحر الأُضْحِيَّة هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.

 

هل يجوز نحر الأضحية في الليل؟

فقد ورد أن النحر في النهار أفضل، ويجوز في الليل؛ لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في النحر فتكون وقتا له كالنهار، ولا يكره النحر في الليل؛ لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل.

 

