لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة

مع انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج، في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والطمأنينة، بدأت بعثة حج القرعة تنفيذ خطتها لمرحلة ما بعد المناسك، والتي تشمل إعادة الحجاج إلى أرض الوطن واستكمال تفويج بعض الأفواج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه.

وأعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تشغيل الجسر الجوي بين جدة والقاهرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل؛ لنقل حجاج القرعة إلى مصر عقب إتمامهم مناسك الحج.

وأوضح في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، أنه من المقرر تسيير أربع رحلات جوية في أول أيام العودة، لنقل 889 حاجًا من أبناء محافظة كفر الشيخ، بينما تشهد رحلات الأربعاء المقبل عودة 898 حاجًا من محافظات البحيرة وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وأكد رئيس بعثة حج القرعة، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها استعدادًا لمرحلة العودة، حيث تم دعم فرق العمل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعدد كافٍ من الضباط والأفراد؛ لتسهيل إجراءات السفر والإشراف على نقل الأمتعة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج.

وفي الوقت نفسه، أعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة اعتبارًا من الاثنين المقبل، لقضاء عدة أيام بجوار المسجد النبوي الشريف قبل العودة إلى أرض الوطن. وأوضح أن الفوج الأول سيضم 869 حاجًا من محافظة المنوفية، فيما سيتم يوم الثلاثاء تفويج 968 حاجًا من محافظتي المنوفية وقنا ضمن خطة البعثة لاستكمال برامج الزيارة والعودة.