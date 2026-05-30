قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد شكاوى المواطنين.. النواب يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين| ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع بريطانيا وأستراليا على تطوير مركبات دون طاقم تحت الماء
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين| ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وستراعي الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2026  ، ستكون بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي دون تغيير.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن كل ما يتردد على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حول أن امتحانات الثانوية العامة 2026 سوف تعقد بنظام "الأوبن بوك" غير دقيق تماما

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما هو متبع في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المتضمن للقواعد والقوانين الأساسية للطلاب أثناء الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 15 % من أسئلة كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 “في المواد الأساسية” ستكون أسئلة مقالية ، أما باقي أسئلة الامتحان ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع ،  ستكون خالية من أي أسئلة مقالية ، حيث ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط  .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وتشمل المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء

 بينما تتضمن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 في النظام الجديد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الأحياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •   امتحان التاريخ 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الجغرافيا 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  الإحصاء : 35 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 33 اختيار من متعدد )
امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو

أجهزة كهربائية

تحرك برلماني عاجل لحل أزمة أسعار الأجهزة الكهربائية وانهيار خدمات مابعد البيع

مجلس النواب

برلماني: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية انتهاك صارخ وتقوض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد