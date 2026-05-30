15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين| ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وستراعي الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ستكون بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي دون تغيير.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن كل ما يتردد على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حول أن امتحانات الثانوية العامة 2026 سوف تعقد بنظام "الأوبن بوك" غير دقيق تماما

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما هو متبع في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المتضمن للقواعد والقوانين الأساسية للطلاب أثناء الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 15 % من أسئلة كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 “في المواد الأساسية” ستكون أسئلة مقالية ، أما باقي أسئلة الامتحان ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع ، ستكون خالية من أي أسئلة مقالية ، حيث ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وتشمل المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء

بينما تتضمن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 في النظام الجديد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )

امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الأحياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )

امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )

امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )

اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)

امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي