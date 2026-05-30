بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية

أكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يتمتع بصحة ممتازة تماما ومؤهل لأداء مهامه الرئاسية، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي روتيني.

وكتب طبيب الرئيس الأمريكي شون باربابيلا - في تقييمه، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم، السبت، أن ترامب "لا يزال يتمتع بصحة ممتازة، ويُظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي، فضلًا عن سلامة وظائفه البدنية العامة".

وأشار باربابيلا إلى أن الرئيس حقق مجددا العلامة الكاملة في اختبار مونتريال للتقييم المعرفي؛ وهو أداة فحص تُستخدم أساسا للكشف عن علامات الخرف أو التدهور المعرفي، وخضع له ترامب عدة مرات منذ ولايته الأولى.

وصدر التقرير بعد ثلاثة أيام من آخر فحص طبي روتيني أجراه الرئيس الأمريكي الذي يقترب من إتمام عامه الثمانين.