أصيب ثاني أيام العيد.. وفاة طالب إعدادية في المنوفية غرق داخل حمام سباحة

لقي طالب مصرعه بعد أيام من إصابته داخل حمام سباحة أثناء احتفالات عيد الأضحى في ثاني أيام العيد.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بإصابة طالب عقب سقوطه داخل حمام سباحة.

بالانتقال، تبين غرق “ي. ح”، طالب بالشهادة الإعدادية، داخل حمام سباحة، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

وبعد احتجاز الطالب في المستشفى، أعلنت وفاته متأثرا بإصابته، وذلك قبل أيام من امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال أحد أقاربه إن الطالب خرج للاحتفال بعيد الأضحى، في ثاني أيام العيد، حيث ارتطم بحمام السباحة وسقط في الماء وفشلت محاولات إنقاذه، حيث تم انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفي لمحاولات إنقاذه، إلا أنه لقي مصرعه بعد يومين من احتجازه في المستشفى.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.