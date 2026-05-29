تشييع جثمان طالب سقطت سيارته داخل بحر شبين في المنوفية.. صور

شيع العشرات من أهالي قرية الشهيد فكري بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية جثمان الطالب عمر محمد طه عقب سقوط سيارته في بحر شبين الكوم.

وأد الأهالي صلاة الجنازة من مسجد سيدي نصير في القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وودع الأهالي طالب الكلية الحربية بالبكاء والدموع وسط حزن كبير من الجميع.

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بحادث سقوط سيارة داخل بحر شبين الكوم أمام قرية فينسيا.

بالانتقال تبين مصرع عمر محمد طه حجر غرقًا طالب بالكلية الحربية حيث تم انتشال السيارة والجثمان.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفي شبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق