لخطورته على المارة .. محلية قنا تزيل منزلًا آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم | صور

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إزالة منزل آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم جنوب، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتعامل الفوري مع الحالات التي تُشكل خطراً على حياة المواطنين.

جاء ذلك برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبحضور فراج الوحش، نائب رئيس المدينة، وهاشم عبدالوهاب، مسئول لجنة المنشآت بالوحدة، محمد حسين، رئيس حى السيد عبد الرحيم، وأنور زين، مسئول الإشغالات بالوحدة.





وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا، بأن أعمال الإزالة جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد ورود بلاغات تفيد بتدهور حالة المبنى، مما استدعى التحرك الفورى حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا، استمرار متابعتها لحالة المباني القديمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل حيال أى خطر يهدد المواطنين.

وأشار أنور، إلى أن الوحدة المحلية تواصل عملها خلال الأعياد لمواجهة أى مخاطر قد يتعرض لها المواطنين، فضلًا عن تنفيذ إزالات فورية لأى أعمال تعديات قد تحدث خلال إجازة العيد، خاصة على الرقعة الزراعية.

