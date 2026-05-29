نقيب الأشراف يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

هنأ نقيب الأشراف السيد الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون مشكلات.

وأشاد الشريف -في بيان اليوم الجمعة- بما يشهده بيت الله الحرام من أعمال توسعة متواصلة وتطوير مستمر إلى جانب ما تم استحداثه من خدمات وتقنيات ذكية حديثة تسهم في تلبية احتياجات الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك والتي تحظى بإشادة وتقدير وثناء الجميع.

وقال إن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح والخدمات والمجهودات الكبيرة التى قدمتها السعودية لضيوف الرحمن، وتمت جميع المناسك بسهولة ويسر وأمان، في ظل تكاتف جميع الجهات والمؤسسات بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف نقيب الأشراف أن الجهات السعودية نجحت في تنظيم موسم الحج بصورة مشرفة، موجها الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات على خدمة حجاج بيت الله الحرام.