خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، على شائعات رحيل لاعب نادي الزمالك خوان بيزيرا .

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "قمة الضحك لما تلاقي لجان كاتبة ان خوان رحل وعايز فلوسه طيب شوية صبر ده لسه طالع مع عمرو أديب".

وحل كلا من، محمود الونش لاعب الزمالك، وخوان بيزيرا لاعب الزمالك، ضيوفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وذلك للاحتفال ببطولة الدوري .

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال خوان بيزيرا ، :" سعيد بالفوز بلقب الدروي مع نادي الزمالك وبشكر ربنا على هذا المكسب:" لما شفت جمهور الزمالك قلت الجمهور ده مختلف وكنت مبسوط جدا بجمهور نادي الزمالك وحجم الحماس الكبير ".

وأكمل خوان بيزيرا :" انا سعيد بتواجدي مع الزمالك وانا بشوف الجمهور بيشجع بقلب كبير “.