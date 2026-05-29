حسام حسن : اكتشفت مواهب كثيرة مع المنتخب ومخدتش حقي

واصل حسام حسن نتائجه الإيجابية مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب روسيا في المباراة الودية الدولية التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف مشجع.

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تصريحات: “في مدرب اكتشف محمد عبد المنعم.. وكنتو (طالعين بيه السماء) أنا بقى اكتشفت لاعبين كتير واديتهم الفرصة ومحدش اداني حقي”.

الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن

ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. وحقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

مواجهة قوية أمام البرازيل

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للمونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري أمام أحد أقوى منتخبات العالم، كما يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية