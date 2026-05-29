الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، يوم الاثنين المقبل، إلى مواجهتين من العيار الثقيل ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل فريق لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وسط أجواء من الحماس والترقب.

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة قوية تجمع بين نادي المصري ونظيره زد اف سي، بينما يلتقي وادي دجلة مع فريق  إنبي  في لقاء لا يقل إثارة وقوة.

موعد مباراة المصري وزد

يخوض المصري مواجهة مصيرية أمام زد في تمام الساعة الخامسة مساء الاثنين المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن لقاءات إياب نصف نهائي البطولة.

ويدخل المصري المباراة تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز، بعدما تلقى خسارة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، وهو ما يمنح زد أفضلية نسبية قبل انطلاق مواجهة العودة. ويسعى الفريق البورسعيدي لاستغلال خبرات لاعبيه من أجل قلب النتيجة والتأهل إلى النهائي، بينما يطمح زد لمواصلة عروضه القوية والحفاظ على تقدمه.

وادي دجلة يصطدم بإنبي في مواجهة متوازنة

وفي المباراة الثانية، يلتقي وادي دجلة مع إنبي في تمام الثامنة مساءً على استاد السلام، في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث يحتاج كل فريق لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

أون سبورت تنقل مباريات البطولة

ومن المقرر أن تُذاع مباراتا نصف النهائي عبر قناة أون سبورت، التي تواصل نقل منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تقديم استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين، لتغطية جميع تفاصيل المباراتين وتحليل الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاءات

