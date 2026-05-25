دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المواطنين على أسواق الماشية وشوادر بيع الأضاحي، ومحلات الجزارة لشراء اللحوم.

ولأن اختيار الأضحية يتطلب معرفة وخبرة لضمان سلامتها شرعياً وصحياً، وتجنب الوقوع في فخاخ التلاعب أو شراء حيوانات مريضة، نشرت تقارير بيطرية وتوعوية دليلاً شاملاً يضم 10 علامات رئيسية تضمن للمستهلك شراء أضحية سليمة ولحوم طازجة وعالية الجودة.

وينقسم هذا الدليل إلى محورين أساسيين؛ الأول يخص فحص الحيوان الحي، والثاني يتعلق بجودة اللحوم بعد الذبح:

أولاً: علامات السلامة في الأضحية الحية

قبل دفع ثمن الأضحية، ينصح الأطباء البيطريون بإجراء فحص ظاهري دقيق للحيوان يرتكز على الأبعاد التالية:

الحيوية والحركة: يجب أن يكون الحيوان نشيطاً، يتحرك بقوة على قوائمه الأربع، وغير كسول أو راقد في خمول.

الجهاز التنفسي: تأكد من أن رأس الحيوان مرفوع لأعلى، وأن عملية التنفس تتم بشكل طبيعي وهادئ دون نهجان مستمر أو سعال.

الوجه والمخارج: ابحث عن العينين اللامعتين الخاليتين من الدموع أو الاحمرار، وتأكد من أن الأنف نظيفة تماماً من أي رشح، مع خلو اللسان والفم من الإفرازات والالتهابات أو البثور التي قد تشير إلى أمراض وبائية.

الصوف والجلد: يجب أن يكون الصوف نظيفاً ومتماسكاً لا يتساقط بمجرد شده، والجلد أسفله خزيراً وخالياً من الدمامل، الطفيليات، أو الجروح.

توزيع اللحم: قم بفحص منطقتي الظهر والرقبة بيدك؛ فالمعيار هنا أن تكون هذه المناطق ممتلئة باللحم بشكل جيد وألا تكون عظام الظهر بارزة بشكل حاد.

الجهاز الهضمي: احذر من الأضحية المنتفخة بشكل مبالغ فيه (نظراً للجوء بعض الباعة لتغذيتها بالماء والملح لزيادة الوزن وهمياً)، وتأكد من نظافة مؤخرة الحيوان وخلوها من آثار الإسهال.

ثانياً: معايير اختيار اللحم الطازج والسليم

أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في شراء اللحوم مباشرة من محلات الجزارة خلال أيام العيد، فالجودة تحكمها القواعد التالية:

قوام اللحم: يجب أن يكون نسيج اللحم متماسكاً وصلباً؛ وعند الضغط عليه بالإصبع، يجب ألا يترك الضغط أثراً غائراً بل يعود النسيج لطبيعته فوراً.

اللون والرائحة: اللحم الطازج الجيد يتميز بلونه الأحمر الطبيعي (الوردي المشرق)، ويكون ذو رائحة مقبولة ومألوفة، مع خلوه التام من أي بقع ملونة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأسود.

مشروعية الذبح والأمان: يُنصح دائماً بالشراء من جزار موثوق وذي سمعة طيبة، مع ضرورة الفحص البصري للتأكد من وجود أختام المجازر الحكومية الواضحة على الذبائح، والتي تؤكد خضوعها للكشف البيطري الصارم قبل العرض.

وتأتي هذه الإرشادات لترفع من وعي المستهلك وتضمن له قضاء شعيرة عيد الأضحى بأمان صحي كامل، بعيداً عن الممارسات التجارية غير الصالحة، وبما يضمن سلامة الغذاء لجميع أفراد الأسرة.