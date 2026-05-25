تخصيص 510 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

اعتمد فضيلة الشيخ عبدالرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، خطة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المديرية لتهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة لاستقبال جموع المصلين خلال أيام العيد المباركة.



وأكدت المديرية الانتهاء من تجهيز الساحات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة بها، مع تكليف الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين؛ لضمان إقامة شعائر صلاة العيد في أجواء يسودها التنظيم والسكينة والفرحة، بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.



وبلغ إجمالي عدد الساحات المعتمدة على مستوى المحافظة (٥١٠) ساحات، جرى توزيعها جغرافيًّا لتغطية مختلف المراكز والقرى، تيسيرًا على المواطنين.

وأكد أن مديرية أوقاف القليوبية تواصل متابعتها الميدانية المستمرة لكافة الساحات والمساجد، لضمان الجاهزية الكاملة وحسن التنظيم، بما يُسهم في توفير أجواء إيمانية تليق بهذه المناسبة المباركة.