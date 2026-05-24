قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة لتجميع السيارات المخالفة والمضبوطة بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال إنشاء حضانة تجميع السيارات المخالفة والمضبوطة والمحجوزة من قبل إدارات المرور والمحليات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بمنظومة المرور والحفاظ على المركبات المضبوطة وفق أحدث النظم الحديثة.


ويُعد المشروع صرحاً حضارياً متكاملاً يتم تنفيذه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية والأكواد الهندسية العالمية، بهدف تجميع السيارات المخالفة في مكان مركزي مؤمن ومنظم، بما يساهم في إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث يُمول المشروع من وزارة التنمية المحلية، ويقام على مساحة ضخمة تصل إلى 37,800 متر مربع، تحت إشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


واستمع المحافظ خلال جولته الميدانية إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية نحو 85%، كما تفقد سيادته مكونات الحضانة التي تم تصميمها لتستوعب ما يصل إلى 1200 سيارة، بالإضافة إلى صالة مزادات كبرى مجهزة بمساحة استيعابية تصل إلى 184 سيارة.


وخلال التفقد، وجه المحافظ بضرورة إنشاء مغسلة متكاملة لتنظيف السيارات المحجوزة قبل عرضها بالمزاد، مشدداً على أهمية استكمال منظومة البنية التحتية بالمشروع، والتي تشمل إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ومطبق لرفع المناسيب، وخط طرد ملحق بغرفة بيارة، بما يضمن التشغيل الأمثل للمشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.


كما وجه بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى الحل الهندسي الأمثل لصرف المغسلة المزمع إنشاؤها، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمشروع، سواء من خلال إنشاء خزان تجميعي كبير أو الربط على أقرب مطبق عمومي.


وفي ختام جولته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير كافة القطاعات الخدمية وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المشروعات الحيوية، مشيراً إلى أن الحضانة ستدار إلكترونياً بأحدث وسائل الرقابة والتأمين، بما يضمن الحفاظ على المركبات بشكل آمن ومنظم ويمنع أي تجاوزات.


رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة الخانكة، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان ورئيس اللجنة الاستشارية للمشروع، والمهندس أسامة نافع مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندس محمد يحيى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس محمد أسامة ممثلاً عن شركة كهرباء شمال القاهرة.

القليوبية الخانكة محافظ القليوبية محافظة القليوبية جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

احتفالات الأزهر بالعشر الأوائل من ذي الحجة

الأزهر: العشر الأوائل من ذي الحجة مضمار لجمع أمهات العبادات ونفحات طاهرة أقسم بها الله

الأوقاف تعقد مجالس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «صلة الأرحام وأثر نبذ الخلافات المجتمعية»

الأوقاف تعقد مجالس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «صلة الأرحام وأثر نبذ الخلافات المجتمعية»

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد