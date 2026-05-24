محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة لتجميع السيارات المخالفة والمضبوطة بالخانكة

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال إنشاء حضانة تجميع السيارات المخالفة والمضبوطة والمحجوزة من قبل إدارات المرور والمحليات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بمنظومة المرور والحفاظ على المركبات المضبوطة وفق أحدث النظم الحديثة.



ويُعد المشروع صرحاً حضارياً متكاملاً يتم تنفيذه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية والأكواد الهندسية العالمية، بهدف تجميع السيارات المخالفة في مكان مركزي مؤمن ومنظم، بما يساهم في إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث يُمول المشروع من وزارة التنمية المحلية، ويقام على مساحة ضخمة تصل إلى 37,800 متر مربع، تحت إشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



واستمع المحافظ خلال جولته الميدانية إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية نحو 85%، كما تفقد سيادته مكونات الحضانة التي تم تصميمها لتستوعب ما يصل إلى 1200 سيارة، بالإضافة إلى صالة مزادات كبرى مجهزة بمساحة استيعابية تصل إلى 184 سيارة.



وخلال التفقد، وجه المحافظ بضرورة إنشاء مغسلة متكاملة لتنظيف السيارات المحجوزة قبل عرضها بالمزاد، مشدداً على أهمية استكمال منظومة البنية التحتية بالمشروع، والتي تشمل إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ومطبق لرفع المناسيب، وخط طرد ملحق بغرفة بيارة، بما يضمن التشغيل الأمثل للمشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.



كما وجه بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى الحل الهندسي الأمثل لصرف المغسلة المزمع إنشاؤها، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمشروع، سواء من خلال إنشاء خزان تجميعي كبير أو الربط على أقرب مطبق عمومي.



وفي ختام جولته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير كافة القطاعات الخدمية وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المشروعات الحيوية، مشيراً إلى أن الحضانة ستدار إلكترونياً بأحدث وسائل الرقابة والتأمين، بما يضمن الحفاظ على المركبات بشكل آمن ومنظم ويمنع أي تجاوزات.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة الخانكة، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان ورئيس اللجنة الاستشارية للمشروع، والمهندس أسامة نافع مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندس محمد يحيى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس محمد أسامة ممثلاً عن شركة كهرباء شمال القاهرة.