محافظ القليوبية: فتح المجازر ونقاط الذبح بالمجان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من تجهيز كافة المجازر ونقاط الذبح على مستوى المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين وتقديم خدمات الذبح بالمجان طوال أيام العيد.



وكان المحافظ قد وجه خلال الفترة الماضية برفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، مشدداً على ضرورة توفير أماكن آمنة وصحية لذبح الأضاحي بعيداً عن الشوارع والطرق العامة، حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.



وأكد المحافظ أن جميع المجازر ونقاط الذبح المحددة أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال المواطنين، مع تقديم خدمة الذبح مجاناً تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة وجودة اللحوم.



وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، تم تجهيز المجازر الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، حيث تضم مدن الخانكة والقناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى مجزر شبرا شهاب بمركز ومدينة القناطر الخيرية، ومجزر نوى بمركز شبين القناطر، مجازر نصف آلية مجهزة لاستقبال أضاحي المواطنين، بينما تضم مدن شبين القناطر وقها مجازر يدوية مجهزة لتقديم الخدمة بكفاءة عالية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وفي سياق متصل، وتيسيرا على أهالي القرى وتخفيفا للزحام والضغط على المجازر الرئيسية، تم تجهيز مجازر يدوية داخل القرى لخدمة المواطنين، وهي: كفر الجزار، القلج، أجهور الكبرى، العمار، الحسانية، شبلنجة، طنان، أكياد دجوى، كفر منصور، الدير، مشتهر، وورش أبو زعبل.



وتهيب محافظة القليوبية بجميع المواطنين، ضرورة الالتزام بالذبح داخل الأماكن المخصصة والمعلن عنها، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، حفاظاً على الصحة العامة ونظافة الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.