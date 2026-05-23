عرض لسه فاكر على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

قدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحى "لسه فاكر "مشروع تخرج الدفعة 11 من استوديو الممثل، وذلك على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية .

وقال مخرج العرض محمود فيشر - فى تصريح اليوم السبت- إن أحداث العرض المسرحى " لسه فاكر " تدور في إطار إنساني يميل إلى الرومانسية والكوميديا الساخرة، حول مشاعر الحنين و تأثير الماضى على الحاضر ، من خلال المزج بين المشاهد الكوميدية والإنسانية .

وأضاف " مخرج العرض " أن" لسه فاكر "بطولة فنانى الدفعة 11 من استوديو الممثل بمركز الحرية للابداع ، ومن بينهم دينا رمزى ، عمر فريج ، محمد زغلول ، حبيبة أحمد، دعاء نبيل ، خلود مصطفى ، و محمود طاهر ، وتأليف محمد مرسي.

وأشار " فيشر " إلى أن استوديو الممثل " تأسس بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2012، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجال التمثيل ، وتقديم تدريب عملي متكامل لإعداد الممثل المسرحي.

وأوضح أن الاستوديو يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في الأداء والارتجال والإلقاء والتعبير الحركي ، إلى جانب دعم التجارب المسرحية الشابة وخلق مساحة للتجريب والإبداع الفني، ويعتمد على تقديم مشروعات تخرج وعروض مسرحية تتيح للمتدربين الاحتكاك المباشر بالجمهور واكتساب الخبرة العملية على خشبة المسرح.