سددت الكفالة.. تفاصيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي باستئناف على الحكم الصادر بحبسها شهر مع الشغل وكفالة ٢٠ ألف جنيه وغرامة ٢٠ ألف جنيه وتعويض ٥٠ ألف جنيه في اتهامها بسب الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

وسددت شاليمار شربتلي الكفالة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه وحددت المحكمة جلسة ٢٧ يونيو المقبل لنظر استئنافها على الحبس، فيما تقدمت الإعلامية سماح السعيد بمعارضة على ذات الحكم لصدوره ضدها غيابيا وحددت المحكمة جلسة ٨ يونيو لنظر المعارضة على حبسها شهر مع الشغل.



وقضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد شهرا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

صدر الحكم حضوري للمتهمة الأولي شاليمار شربتلي وغيابي للثانية سماح السعيد وألزمتهما المحكمة أن يؤديا للمدعي بالحق المدني تعويض 50 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

تفاصيل الدعوى

ترجع وقائع الدعوى حين قدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه كلا من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته أثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بودكاست مع الإعلامية سماح السعيد وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل على صحة بلاغه وقيد برقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق، وأرسلت حلقة البودكاست إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية.

وورد في التقرير الفني أن الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله على علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب تدعى شاليمار شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها، وأن المتهمة الثانية قامت بنشره بحسابها المسمى “الإعلامية سماح السعيد”.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاكية هالة صدقي واستجوبت دفاع المتهمة الأولى، الذي أنكر الاتهام وقرر أن موكلته لم تكن تقصد هالة صدقي، ومن جانبها اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي وسماح السعيد بأنهما قذفا الفنانة هالة صدقي، بأن أسندا إليها علناً، من خلال الحسابين الخاصين بهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها وخدشاً لسمعتها.

واتهمتهما بسب هالة صدقي، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بهما (فيسبوك) ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها، وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ اقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة ٣٠ مارس الماضي..