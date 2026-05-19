فن وثقافة

شكرا للقضاء المصري.. أول تعليق من شاليمار شربتلي بعد تأييد حبس عمر زهران سنة

أحمد إبراهيم

حرصت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي على التعليق على قرار رفض طعن الفنان عمر زهران، وتاييد حبسه سنة في قضية سرقة المجوهرات .

 قالت شاليمار الشربتلي في بيان صحفي : "القانون المصري محترم قوي، وعادل، وبيرجع لكل واحد حقه.. شكرا للقضاء".

رفض طعن عمر زهران

وقد قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه عاما، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وتأييد المحكم الحكم الصادر ضده بشكل نهائي.

تفاصيل اتهام عمر زهران بسرقة شاليمار الشربتلي

تعود وقائع القضية إلى اتهام عمر زهران بسرقة عدد من المجوهرات الثمينة من منزل الفنانة شاليمار شربتلي، وتم تسجيل الواقعة تحت رقم 7439 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة.

وبعد إجراءات التحقيق، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة عامين في البداية. لكن المخرج تقدم باستئناف على الحكم، ليتم تخفيف العقوبة لاحقًا من قبل محكمة جنح مستأنف الجيزة إلى سنة واحدة فقط.

في تطور لاحق، تم الإفراج عن عمر زهران بعد أن قضى نصف مدة العقوبة داخل محبسه، حيث أنهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إجراءات ترحيله إلى قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لإطلاق سراحه بعد الموافقة على الإفراج الشرطي وبالفعل، غادر المخرج القسم بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء سبيله.

القضية التي كانت محور نقاش واسع، عكست تباينًا في وجهات النظر بين مؤيدي ومعارضي قرار الحبس، خاصة مع شهرة الأطراف المعنية، حيث يتمتع كل من المخرج عمر زهران والمخرج خالد يوسف بمكانة عالية ومرموقة في الوسط الفني المصري، كما أن شاليمار شربتلي تحظى بتقدير واسع في عالم الفن التشكيلي.

وتنتظر الأوساط القانونية والفنية على حد سواء القرار النهائي لمحكمة النقض، والذي سيحدد ما إذا كان سيتم تأييد الحكم الصادر بحق عمر زهران أو نقضه، وهو ما قد يترتب عليه إعادة المحاكمة أو إسدال الستار على القضية بشكل نهائي.

