تحقيقات وملفات

جيل قادر على الإبداع .. جامعة بنها الأهلية تعلو بصناعة المواهب الطلابية

إبراهيم الهواري

اختتمت جامعة بنها الأهلية فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 2026/2025، خلال احتفالية كبرى أُقيمت تحت رعاية وحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وتحت إشراف الدكتور خالد عيسوي، وبحضور الدكتور محمود عبدالصبور، والدكتور أيمن سمير، والدكتورة هبة السبعة، والدكتورة أسماء البندراوي والدكتور محمد مصطفى، مديرى البرامج بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية حرص الجامعة المستمر على دعم الطلاب في مختلف المجالات، والعمل على بناء شخصية متوازنة تجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإبداع والقيادة وتحمل المسؤولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما تحقق خلال العام الدراسي يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وإدارة الجامعة، مؤكدًا أن جامعة بنها الأهلية تضع ملف الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها باعتباره جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وليس مجرد نشاط مكمل، موضحًا أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والوعي الوطني، وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقال إن الجامعة تؤمن بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المعرفة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار والعمل الجماعي، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب من إنجازات ومراكز متقدمة خلال العام الدراسي يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، ويؤكد امتلاكهم قدرات تنافسية متميزة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي أن الحفل يعكس حجم الجهد المبذول طوال العام الدراسي، لافتًا إلى التطور الكبير في مستوى مشاركة الطلاب بمختلف البطولات والمسابقات، وتحقيقهم مراكز متقدمة محليًا ودوليًا، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقافة العمل الجماعي.

ومن ناحية أخري،  أكد الدكتور خالد العيسوي أن الأنشطة الطلابية تُعد أحد المحاور الرئيسية في بناء الشخصية المتكاملة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، إلى جانب دعم ثقة الطلاب في قدراتهم وتنمية مهاراتهم المتنوعة.

فيما أشاد محمد قوشتي رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها الأهلية،  بالدعم الكبير الذي توفره إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن ذلك انعكس بصورة واضحة على حجم الإنجازات والمشاركات التي حققها الطلاب خلال العام.

وعكس حصاد الأنشطة الطلابية طفرة كبيرة داخل الجامعة، حيث تم تنظيم 105 فعاليات متنوعة شملت الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى الندوات والدورات التدريبية والمعسكرات الخارجية والفعاليات القومية والدولية. 

كما نجحت الجامعة في تحقيق 38 مركزًا متقدمًا بمختلف البطولات والفعاليات، من بينها 35 مركزًا في القطاع الرياضي، تنوعت بين بطولات جامعية وجمهورية وإفريقية ودولية، أبرزها المراكز الأولى في بطولات القوة البدنية، والكيك بوكسينج، والكاراتيه، وسباحة الزعانف، وألعاب القوى، والجودو، بما يعكس المستوى التنافسي المتميز لطلاب الجامعة.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة والمسابقات، تقديرًا لما حققوه من إنجازات مشرفة ساهمت في رفع اسم جامعة بنها الأهلية بالمحافل المحلية والدولية.

الأزهري لوفد الطائفة الإنجيلية : وحدة المصريين رسالة طمأنينة وأمان للمجتمع

سلامة داود: لدينا أكثر من 30 عميدة يمثلن صورة مشرفة للقيادات النسائية

قلقانة عليك.. رسالة حب ودعاء قبل رحلة الحج بين الشيخ محمد أبو بكر وزوجته

