لبطء الأداء.. محافظ القليوبية يقرر استبعاد رئيسا حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص

قرر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، استبعاد كلٍ من تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد السيد غنيم رئيس مدينة الخصوص، وذلك لوجود بطء غير مبرر في معدلات الأداء وعدم تحقيق المستوى المطلوب في متابعة الملفات والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت تلك القرارات بناءً على المرور الميداني المتكرر واليومي الذي يجريه المحافظ للوقوف على مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، ومدى الانضباط بالشارع العام من حيث الإشغالات ومستوى النظافة والتصدي لمخالفات البناء بمختلف مدن وأحياء المحافظة.

ووجه المحافظ باستبعاد المذكورين للعمل بديوان عام المحافظة،

كما قرر تكليف ياسر إبراهيم عبد الحميد إبراهيم للقيام بأعمال رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

كما كلف حسام الدين أحمد المحلاوي للقيام بأعمال رئيس مدينة الخصوص، إلى جانب تكليف جيهان الصادق للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

يأتي ذلك في إطار الدفع بقيادات قادرة على تحسين مستوى الأداء الميداني وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجدية والانضباط في العمل التنفيذي، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري لكافة القيادات التنفيذية وفقًا لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تباطؤ يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.