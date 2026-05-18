الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات سيارات BYD الجديدة في مصر

كريم عاطف

كشفت شركة BYD، من خلال وكيلها الرسمي عن توسيع عائلة سياراتها المعتمدة على تقنية DM-i الهجينة الذكية في السوق المصري، عبر تقديم طرازي BYD Sealion 5 وBYD M9 الجديدين.

وتعد BYD Sealion 5 من طرازات الـ SUV الهجينة التي تعتمد على تقنية DM-i باعتبارها الركيزة التكنولوجية الأساسية للسيارة، حيث تجمع بين المحرك التقليدي والمنظومة الكهربائية لتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل، إلى جانب دعم الأداء في مختلف ظروف القيادة، مع الاعتماد على بطارية BYD Blade Battery المعروفة بمعايير الأمان والاستقرار الحراري

وتأتي السيارة كخيار عملي للعملاء الباحثين عن SUV بمساحات داخلية رحبة وكفاءة اقتصادية، مع توفير في استهلاك الوقود يصل إلى 60%، وتوفير في إجمالي تكلفة الملكية يصل إلى 30%، أكتر عربية موفرة في البنزين بأطول مدى في الفئة توصل لأكثر من 1000 كيلو.

وتتوفر BYD Sealion 5 في فئتين هما Ultra وLuxury، حيث تأتي فئة Ultra بمحرك 1.5 تيربو مع نظام هجين بمحرك كهربائي، بقوة 210 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، وبطارية بسعة 12.96كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 90كم.

أما فئة Luxury، فتضيف إلى تجهيزات فئةUltra بطارية أكبر بسعة 18.3 كيلو واط/ساعة، ومدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 120 كم، وباقة أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة ADAS بالكامل، بما يرفع مستوى الراحة والتجهيزات داخل السيارة.

وبذلك تقدم BYD Sealion 5 تجربة Premium في فئتها، تجمع بين الرحابة الداخلية، وكفاءة التشغيل، والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الاتصال الذكي وأنظمة الأمان ومساعدة السائق، كما تطرح السيارة ضمن باقة متكاملة تشمل شاحن BYD المنزلي الأصلي، وكابل الشحن الخارجي V2L، بالإضافة إلى كابل شحن محمول للطوارئ، بما يدعم سهولة الاستخدام اليومي ويعزز تجربة امتلاك السيارات الهجينة القابلة للشحن.

أما سيارة BYD M9، فتأتي كأول سيارة Premium 7-Seater من BYD يتم تقديمها في هذه الفئة بالسوق، لتعكس توسع العلامة في فئات أكثر رفاهية واستهداف شرائح تبحث عن المساحة والراحة والتجهيزات المتقدمة.

وتعتمد السيارة على تقنية PHEV المتطورة، مع نظام هجين يجمع بين محرك 1.5 تيربو ومحرك كهربائي، وتوفر مدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر، بما يلبي احتياجات العائلات ورجال الأعمال الباحثين عن سيارة رحبة وفاخرة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وتتميز بأبعاد رحبة، حيث يبلغ طولها 5,145 مم، وعرضها 1,970 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,045 مم، بما يعزز المساحات الداخلية داخل المقصورة المخصصة لسبعة ركاب.

كما تضم السيارة تجهيزات متنوعة تدعم الراحة وتجربة الاستخدام اليومية، من بينها شاشة مركزية، ولوحة عدادات رقمية، ودعم Wireless Apple CarPlay®️ وAndroid Auto®️.

وتتوفر السيارة في فئتين هما Ultra وLuxury، حيث تأتي فئة Ultra بقوة 275 حصانًا وعزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، مدعومة ببطارية بسعة 20.39 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 100 كم.

أما فئة Luxury، فتضيف إلى تجهيزات فئة Ultra بطارية بسعة 36.6 كيلوواط/ساعة، ومدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 165 كم، إلى جانب مقاعد الصفين الثاني والثالث القابلة للتعديل كهربائيًا، وباقة أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة ADAS بالكامل مع نظام كشف النقاط العمياء، و8 وسائد هوائية، ونظام تعليق ذكي Intelligent Damping Suspension System، بالإضافة إلى خاصية التدليك والتدفئة والتهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني، ونظام صوتي DiSound مكون من 12 سماعة.

كما تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الراحة وأنظمة مساعدة السائق والأمان، تشمل كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، وباقة أنظمة ADAS، بالإضافة إلى عدد من عناصر الراحة الداخلية التي تعزز تجربة التنقل لمختلف الركاب.

وتبدأ أسعار سيارة ‏BYD Sealion 5‎‏ من 1,399,900 جنيه مصري لفئة ‏Ultra، و1,649,900 جنيه مصري لفئة ‏Luxury، بينما تبدأ ‏‏أسعار سيارة ‏BYD M9‎‏ من 3,299,900 جنيه مصري لفئة ‏Ultra، و3,849,900 جنيه مصري لفئة ‏Luxury‏. ‏

