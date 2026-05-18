العوضي يروج لمسلسله الرمضاني 2027: الأعلى مشاهدة

روج الفنان أحمد العوضى، لمسلسله الجديد والذى من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة للعرض ضمن المارثون الرمضانى المقبل 2027.

ونشر العوضى صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك و علق كاتبا: «ميعادنا رمضان 2027 إن شاء الله بمسلسل يليق بكل أخواتى والأعلى مشاهدة إن شاء الله».

علي الجانب الاخر أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الفنانة يارا السكري وإمكانية ارتباطه بها خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي خلال لقائه مع ET بالعربي ، إن هناك أكثر من مشروع فني سيجمعه بيارا السكري خلال الفترة المقبلة، قبل أن يعلق على شائعات الزواج قائلًا: «أنا ويارا في مشاريع كتير هتجمعنا الفترة المقبلة، وعن قصة الجواز دي نبقى نشوفه بعدين»، وهو التصريح الذي فتح باب التكهنات مجددًا بين الجمهور.