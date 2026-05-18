الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الخالق صلاح

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين، والتي أكد خلالها أن مصر تواصل دعمها الكامل للدولة الليبية وشعبها في مواجهة التحديات المختلفة، انطلاقًا من الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.

وقال أبو العينين، إن ليبيا دولة عريقة وصاحبة تاريخ كبير، موجهًا التحية إلى الشعب الليبي والقيادات البرلمانية الليبية، مؤكدًا أن التعهد التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "ليبيا خط أحمر" ساهم في وقف المخططات والمؤامرات التي استهدفت هدم الدولة الليبية.

وتابع: مصر تؤكد دائمًا ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثلا الطريق الأمثل لتحقيق الشرعية والاستقرار داخل ليبيا، مع ضرورة ألا يكون هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع القوانين والتشريعات الخاصة بليبيا يجب أن تكون "ليبية - ليبية"، مؤكدًا قدرة الشعب الليبي على الحفاظ على أرضه وثرواته، والعمل على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن استمرار الصراعات داخل ليبيا يؤدي إلى إهدار قدرات الدولة وثرواتها، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى تنمية شاملة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال وقت قصير.

وأكد أبو العينين أن التجربة المصرية في التنمية والبناء أصبحت نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه داخل ليبيا، موضحًا أن مصر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من غزو الصحراء وإنشاء مدن صناعية وتنموية على أعلى مستوى بفضل الإرادة السياسية والإدارة الحديثة.  

