قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
الخارجية : أهمية تدخل السلطات الصومالية لإطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين
رسائل مصرية حاسمة لدعم ليبيا.. أبو العينين: استقرار الدولة الليبية جزء من أمن مصر القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة قانون الأسرة: لا يوجد نص يلزم الزوج بالحصول على إذن كتابي للزواج مرة أخرى

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الأسرة يتضمن معلومات غير صحيحة، مشددًا على ضرورة عدم تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة عن مشروع القانون.

وقال المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": “لو الزوجة اكتشفت إنه بيشخر وهو نايم أو طلع لابس بروكة، أو بيشجع نادي كذا؛ تفشكل ويبقى غش؟”، ده كلام هزار لا يعقل، موضحًا أن هذا الأمر مجرد هزار، لأنه كلام لا يعقل، ومن العيب تضليل الرأي العام بمعلومات مضللة عن مشروع قانون الأسرة.

وأضاف: "فكرة أثيرت على السوشيال ميديا إن الزوج ماينفعش يتزوج غير لما ياخد موافقة كتابية، الأمر فيه لبس، إحنا عملنا في مشروع القانون ملحق عقد الزواج وملحق عقد القران، والملحق عملنا ليه نموذج مؤقت، وأثناء عقد الزواج ممكن الزوجين يتفقوا على حاجات مش عايزين حد يعرفها، وهنعمل ملحق يكتبوا فيه اللي عايزينه مع بعض مش قدام الناس، ولا بد من صدور قانون الأسرة؛ لكي نتمكن من إصدار ملحق عقد الزواج".

وتابع: "سواء الزوج يتزوج من عدمه؛ ده أمر بين الزوجين يتفقوا عليه أو لأ، وعلى المأذون وهو بيكتب الكتاب، يقولهم: فيه حاجات لازم تتفقوا عليها، والقانون ينص منذ عام 1933 على أنه يجب على المأذون أن يُبصِّر الزوجين بحقوقهما، واسأل دار الإفتاء قولهم: لازم أخبر زوجتي قبل الزواج؟ هيقولك: آه، وكل الفقهاء متفقين على أن الزواج لا يتم إلا بموافقتها".

وأوضح: "القانون لم يذكر أن الزوج يأخذ إذنًا كتابيًا من زوجته للزواج مرة أخرى، ومشروع قانون الأسرة الجديد لا يوجد به تمييز، والقانون نظم حقوق الزوجة في النفقة بأنواعها وحسن المعاملة والعِشرة".

وأضاف: "قانون الأسرة الجديد لم يمنح المرأة أي حق مخالف للشريعة الإسلامية، ومصر مليانة علماء وخبراء، وعشان شاركت في وضع مشروع القانون؛ أحب أسمع الأخطاء اللي الناس شايفاها".

وأشار إلى أنه: "ماحدش يقبل إنه يطلع قانون مخالف للشريعة الإسلامية، ومن ضمن المواد التي وافق عليها الأزهر بالكامل: الخطبة، والشبكة، والمحرمات على التأبيد، والمحرمات على التأقيت، والزواج بزوجة أخرى منتهية العدة، والجمع بين المحرمات، وهذا الكلام الأزهر موافق عليه، وسن الزواج لا يقل عن 18 سنة، والحالات التي لا يجوز فيها الزواج، وزواج السكران، والفرق بين الزواج الباطل والفاسد".

واستكمل: "وثيقة الزواج الملحقة، الأزهر كان له تحفظ أن هذا الملحق قد يحدث شرخًا بين الزوجين، عشان كده قولنا ده مش إجبار نهائي، وأي شرط لا يوافق الشرع؛ يجعل عقد الزواج باطلًا في مشروع قانون الأسرة الجديد، والتحفظ من الأزهر أنه من الممكن أن يعمل خلافات".

واختتم: "مشروع قانون الأسرة الجديد ينص على حق الزوج أو الزوجة في الحصول على حقهما في أي مال نتج عن عمل مشترك خلال فترة الزواج، وده زي الشراكة في مشروع بينهم هما الاتنين، مش واحد يطلع يقول هتاخد فلوس على خدمته وكده، مفيش الكلام ده".

لجنة قانون الأسرة التواصل الاجتماعي قانون الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الواقعة

ادعى طرد شقيقه له ووالدته.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي مزارع على أمه في البحيرة

حادث أبنوب

مصرع المتهم بإطلاق النار العشوائي في أبنوب بعد تبادل الرصاص مع الشرطة وسقوط 8 ضحايا بين قتيل ومصاب

كميات اللانشون المضبوطة

تموين قنا تضبط 1000 كيلو لانشون منتهي الصلاحية

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد