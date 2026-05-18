أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين لأول مرة عن تفاصيل إصابة المرشد مجتبى خامنئي، في الضربة الأمريكية الإسرائيلية التي وجهت ضد إيران في اليوم الأول من الحرب نهاية فبراير الماضي.

تفاصيل إصابة المرشد الإيراني

وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، يوم الاثنين، نقلا عن مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، قوله إن مجتبى خامنئي أصيب ونقل إلى المستشفى عقب الحادث مباشرة.

وأشار المسئول الإيراني، أن مجتبى خامنئي نقل إلى مستشفى سینا في الیوم الأول من الحرب والخبر السار كان بالنسبة لنا هو أن "القائد حي"، مضيفا أنه تم تجهيز غرفة العمليات واتخذت الإجراءات اللازمة ولحسن الحظ لم يصب قائد الثورة إصابة بالغة، لكن من الطبيعي أن يصاب من يتواجد في موقع حادث كهذا بجروح عدة.

وأشار إلى أن إصابات المرشد الإيراني لم تكن من النوع الذي يؤدي إلى تشويه أو مقتل أو بتر أحد الأطراف، كما حدث مع المرشد الراحل علي خامنئي، لافتا إلى أنه تم وضع بضع غرز على الجروح، مؤكدا أن الجزء الذي تقرر خياطته في تلك اللحظة كان في ساقه.