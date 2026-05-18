الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس البرلمان الليبي: موقف مصر منذ بداية الأزمة الليبية لم يتغير أو يتبدل

رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح
كريم محمد

قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إن :"الحمد لله الذي جعل لنا مصر جارة وشقيقة وسندا وظهيرا في السراء والضراء".

وأضاف "صالح" خلال كلمته بمجلس النواب المصري، أن موقف مصر منذ بداية الأزمة الليبية لم يتغير أو يتبدل.

مصر كانت ولا تزال الداعم الدائم للشعب الليبي


وأوضح رئيس البرلمان الليبي، مصر كانت ولا تزال الداعم الدائم للشعب الليبي والملجأ الوحيد للعرب، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس ليست مجرد علاقات بين دولتين، بل روابط تاريخية وأسرية وإنسانية ممتدة عبر مئات السنين.

مصر احتلت عبر التاريخ مكانة ثقافية وحضارية متميزة، بفضل وجود الأزهر الشريف ومكانتها العلمية، مؤكدًا أن أرضها كانت دائمًا ملاذًا للمهاجرين والباحثين عن الأمن والاستقرار والعلم والعمل، مضيفًا أن الشعب المصري عُرف بكرم الضيافة واحتضان كل من ضاقت به السبل.

العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول، قائلاً إن الشعبين “يتجاوزان الحدود والجغرافيا”، وإن العلاقة بينهما “علاقة الأخ بالأخ والجار بالجار والدم بالدم”، موضحًا أن القبائل والعائلات والمصاهرات ممتدة بين شرق ليبيا وغرب مصر، بما يجعل من الصعب الفصل بين الشعبين.

وأضاف أن الليبيين لم ينسوا ولن ينسوا مواقف مصر الداعمة لهم عبر التاريخ، مؤكدًا أن مصر لم تكن فقط سندًا لليبيا، بل كانت دائمًا الداعم الرئيسي للعرب جميعًا، وأن الروابط بين البلدين قائمة على الدين واللغة والنسب والجوار المشترك.


وشدد على أن الدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة البرلمان المصري تعكس عمق الروابط التاريخية وصلابة العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتعبر عن مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

