إطلاق نار عشوائي بأبنوب في أسيوط.. سقوط 8 أشخاص بين قتـ.يل ومصاب

شهد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حالة من الذعر عقب قيام مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط 8 أشخاص بين قتيل ومصاب.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقيام شخصين يستقلان سيارة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى التحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين وضبطهما، فيما باشرت جهات التحقيق أعمال المعاينة وسماع أقوال الشهود للوقوف على أسباب الحادث وظروفه.