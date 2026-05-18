قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل قطعيات اللحوم المناسبة لكل وصفة، سواء للشواء أو الطواجن أو السلق، خاصة أن اختيار القطعية المناسبة يفرق بشكل كبير في الطعم وطريقة التسوية.

ويؤكد الجزارون وخبراء الطهي أن لكل جزء من اللحم استخدامًا مختلفًا، فبعض القطعيات تناسب الشوي السريع، بينما تحتاج أخرى إلى طهي هادئ لفترة أطول للحصول على أفضل مذاق.

ومن أشهر قطعيات اللحوم واستخداماتها:

الريش : من أفضل القطعيات للشواء بسبب احتوائها على نسبة دهون تمنحها طراوة ومذاقًا مميزًا.

: من أفضل القطعيات للشواء بسبب احتوائها على نسبة دهون تمنحها طراوة ومذاقًا مميزًا. الإنتركوت : مناسب للشوي أو الجريل، ويتميز بوجود عروق دهنية خفيفة تعطيه عصارة قوية.

: مناسب للشوي أو الجريل، ويتميز بوجود عروق دهنية خفيفة تعطيه عصارة قوية. الفلتو : من أطرى القطعيات ويُستخدم في الستيك والبانيه والطبخ السريع.

: من أطرى القطعيات ويُستخدم في الستيك والبانيه والطبخ السريع. الموزة : مثالية للطواجن والسلق بسبب احتوائها على أنسجة تحتاج إلى تسوية طويلة.

: مثالية للطواجن والسلق بسبب احتوائها على أنسجة تحتاج إلى تسوية طويلة. عرق التربيانكو : يناسب الروستو والطهي في الفرن ويتميز بسهولة تقطيعه.

: يناسب الروستو والطهي في الفرن ويتميز بسهولة تقطيعه. الكبدة : يفضل طهيها سريعًا على نار عالية مع البصل والفلفل للحفاظ على طراوتها.

: يفضل طهيها سريعًا على نار عالية مع البصل والفلفل للحفاظ على طراوتها. الرقبة والصدر : من أفضل الأجزاء للشوربة والفتة بسبب غناها بالعظام والدهون.

: من أفضل الأجزاء للشوربة والفتة بسبب غناها بالعظام والدهون. الكندوز: يستخدم في الكفتة والطواجن وبعض أكلات اللحمة المفرومة.

وينصح خبراء الطهي بعدم غسل اللحوم بكثرة قبل الطهي، مع ضرورة حفظها بطريقة صحيحة داخل الفريزر، واختيار القطعية حسب نوع الأكلة للحصول على أفضل نتيجة.