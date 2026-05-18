خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بين أسرتين في الخصوص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على أحد جيرانه بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 مايو تبلغ لقسم شرطة الخصوص بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بسحجة بالرأس"وشقيقته ووالدتهما) ، طرف ثان (أحد الأشخاص ونجله "مصاب بكدمات بالوجه") - جميعهم مقيمين بدائرة القسم .. لخلافات حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب وإستخدام الطرف الثانى سلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أبديا رغبتهما فى التصالح فيما بينهما.