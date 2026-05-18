فن وثقافة

أحمد زكي عاملك عقدة .. ماجدة خير الله تهاجم محمد رمضان لسبب صادم

محمد بدران

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على تصريحات الفنان محمد رمضان الأخيرة خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب، والتي أكد فيها أنه “نمبر وان” وأنه أول ممثل يتجه إلى الغناء، موجهة له انتقادات حادة بسبب تلك التصريحات.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع “فيسبوك”:
“حد يمنع محمد رمضان من الكلام في البرامج، لأنه كلما تحدث أفسد خطواته الناجحة، التي تحمل مجهود وإبداع مجموعة من الفنانين”.

وأضافت: “سأله عمرو أديب كيف نحدد من هو نمبر وان، فجاوب بكلمات بلا معنى، ثم قال إنه نمبر وان لأنه أول ممثل يغني، ولكن السائد قبل ذلك أن المطرب يمثل”.

وتابعت مهاجمة تصريحات رمضان قائلة: “لا يا بابا حضرتك ناسي أحمد زكي اللي عاملك عقدة؟ ناسي أغنية (أنا في اللابوريا) اللي غناها في فيلم كابوريا وكسرت الدنيا وخلّت الشباب يقلدوا تسريحة شعره؟”.

وأشارت إلى أن تاريخ الفن المصري مليء بفنانين جمعوا بين التمثيل والغناء، موضحة أن محمود عبد العزيز قدم أغاني مميزة في فيلم “الكيف”، كما غنى محمود ياسين “حلوة يا زوبة”، وقدم يحيى الفخراني أغاني في فيلم “الذل”.

كما أكدت أن عادل إمام قدم العديد من الأغاني في مسرحياته، وكذلك سعيد صالح في مسرحية “كعبلون” وغيرها، مختتمة حديثها بقولها: “ذاكر كويس قبل ما تتكلم أو توقف عن الكلام شوية”.

