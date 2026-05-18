الإعدام شنقا لمسن هتك عرض طفلة وتسبب في حملها بالأقصر

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني وخالد سيد إبراهيم، بالإعدام شنقًا على المتهم “عبد الرازق ا. ب”، بعد إدانته بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيًا والتسبب في حملها، وذلك في القضية المقيدة برقم 16023 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، وهو صاحب محل تجاري بجنوب الأقصر، باستدراج طفلة لم تبلغ 16 عامًا وقت وقوع الحادثة إلى داخل متجره والتعدي عليها تحت التهديد، ما أسفر عن حملها. وكشفت الجريمة عقب نقل المجني عليها إلى مستشفى طيبة التخصصي إثر تعرضها لآلام حادة ونزيف، حيث تبين أنها حامل في شهرها السابع وأن الجنين متوفى داخل الرحم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات في حق المتهم استنادا إلى أقوال المجني عليها والشهود وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، فيما صدر الحكم بإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.