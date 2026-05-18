أولى صفقات حقبة ألونسو.. تشيلسي يقترب من هداف برينتفورد

يسعى نادي تشيلسي إلى تدعيم خط هجوم فريقه الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بالتعاقد مع البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برينتفورد، في إطار المشروع الجديد المنتظر بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ووفقا لما ذكره موقع “Talk Sport” البريطاني، فإن تياجو يعد الهدف الأول لتشيلسي من أجل تعزيز القوة الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول صفقة في حقبة ألونسو

وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي ترغب في حسم الصفقة مبكرا ليكون المهاجم البرازيلي أول صفقات النادي في حقبة ألونسو وسط اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.

وكان إيجور تياجو قد انضم إلى برينتفورد في صيف 2024 قادما من كلوب بروج مقابل 33 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2031 مع أحقية التمديد لموسم إضافي.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 24 عاما في 39 مباراة مع برينتفورد بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 25 هدفا وقدم تمريرة حاسمة من بينها 22 هدفا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.