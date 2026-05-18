إنذار نووي يهز أوروبا.. أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بتهديد الأمن العالمي

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، المناورات النووية في بيلاروسيا، مؤكدةً أن نشر الأسلحة التكتيكية في البلاد؛ يُشكل "تحديًا غير مسبوق" للأمن العالمي.

مناورات نووية في بيلاروسيا

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان لها،: "إنه بتحويل بيلاروسيا إلى قاعدة انطلاق نووية قرب حدود الناتو؛ يُضفي الكرملين شرعية فعلية على انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، ويُرسي سابقة خطيرة للأنظمة الاستبدادية الأخرى"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

كما حثت كييف حلفاءها الغربيين على تشديد العقوبات على موسكو ومينسك، قائلةً: "يجب أن تُقابل هذه الأعمال بإدانة قاطعة وحاسمة من جميع الدول التي تحترم نظام عدم انتشار الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية" أن روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.