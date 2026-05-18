برشلونة يكافئ فليك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين، تمديد عقد مدربه هانز فليك حتى يونيو 2028، مع خيار التجديد لموسم إضافي، وذلك بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإسباني للمرة 29 في تاريخه.

وكان العقد السابق للمدرب- البالغ من العمر 61 عاما- ينتهي في يونيو 2027.

وحسم برشلونة، اللقب، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في العاشر من مايو الجاري.

ألقاب فليك

وانضم فليك- الذي سبق له الفوز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ- إلى برشلونة في عام 2024 بعقد لمدة عامين، حيث تولى المسؤولية مصمما على استعادة سمعته التدريبية بعد إقالته من تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر 2023.

وتحت قيادته، استعاد برشلونة سريعا هيمنته المحلية، محرزا لقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، إلى جانب كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025 ولقبين متتاليين في كأس السوبر الإسبانية.

ومع ذلك، وبعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد؛ سيتطلع الفريق إلى تقديم مسيرة أقوى في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.

