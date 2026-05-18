الإشراف العام
أصل الحكاية

مفاجأة بشأن بقاء محمد صلاح في ليفربول حتى نهاية عقده.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مثيرة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعدما أشارت إلى أن اللاعب لم يغلق الباب نهائيًا أمام فكرة الاستمرار داخل أسوار “أنفيلد”، رغم الأنباء المتكررة حول اقتراب رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته شبكة “أنفيلد إندكس”، فإن صلاح كان يرغب في مواصلة مشواره مع ليفربول حتى نهاية عقده الممتد إلى صيف 2027، إلا أن استمراره كان مرتبطًا بإجراء تغييرات فنية داخل الفريق، أبرزها رحيل المدير الفني الهولندي أرني سلوت، في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة. 

وجاءت هذه الأنباء بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي فجرت حالة من الغضب داخل جماهير “الريدز”. 

رسالة محمد صلاح الأخيرة

عقب الخسارة، نشر محمد صلاح رسالة عبر حساباته الرسمية عبّر فيها عن استيائه من تراجع الأداء الفني، مؤكدًا أن الفريق فقد جزءًا كبيرًا من هويته الهجومية التي طالما ميزته خلال السنوات الماضية. 

وأوضح قائد منتخب مصر أن جماهير ليفربول لا تستحق رؤية الفريق بهذا الشكل، مؤكدًا أن النادي اعتاد دائمًا على المنافسة على البطولات الكبرى وتقديم كرة قدم ممتعة وقوية، وليس مجرد تحقيق بعض الانتصارات المتفرقة دون وجود شخصية واضحة داخل الملعب.

وأشار صلاح إلى أنه يريد رؤية ليفربول يعود من جديد إلى كونه فريقًا هجوميًا يخشاه الجميع، مثلما كان الحال خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه هي كرة القدم التي يعرفها داخل النادي، وهي الهوية التي يجب الحفاظ عليها مهما تغيرت الظروف أو الأشخاص.

كما شدد النجم المصري على أن أي لاعب أو مدرب ينضم إلى ليفربول يجب أن يتأقلم مع هذه الشخصية الهجومية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يقبل النقاش أو التفاوض، في رسالة فسرتها الصحف البريطانية على أنها انتقاد مباشر لأسلوب المدرب الحالي آرني سلوت، الذي تعرض لانتقادات عديدة هذا الموسم بسبب تراجع الأداء الهجومي للفريق مقارنة بما كان عليه الحال في عهد المدرب السابق يورجن كلوب.

تصريحات صلاح تثير الجدل 

فسرت وسائل إعلام بريطانية تصريحات النجم المصري على أنها انتقادات مباشرة لأسلوب آرني سلوت، خاصة بعدما شدد صلاح على ضرورة تمسك ليفربول بطابعه الهجومي المعتاد، وهو ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة للإدارة الفنية الحالية. 

كما أثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإنجليزية، وسط انقسام جماهيري بين مؤيد لموقف اللاعب ومعارض لطريقة حديثه العلنية عن الأزمة. 

وفي سياق متصل، شن النجم الإنجليزي السابق واين روني هجومًا حادًا على محمد صلاح، مطالبًا باستبعاده من مباراة الوداع الجماهيرية على ملعب “أنفيلد”، معتبرًا أن تصريحاته الأخيرة أضرت باستقرار غرفة الملابس وأظهرت خلافاته مع المدرب بشكل علني. 

ورغم تصاعد التكهنات حول مستقبله، لا تزال عدة أندية أوروبية وخليجية تتابع موقف اللاعب عن قرب، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن صلاح يفضل الاستمرار داخل القارة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من مسيرته، حتى لو اضطر لتخفيض مطالبه المالية من أجل خوض تجربة جديدة تناسب طموحاته الفنية. 

