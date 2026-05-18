حرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية ويقلل فرصه في الهروب من منطقة الهبوط

اقتنص حرس الحدود ثلاث نقاط ثمينة من كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد بتروسبورت فى الجولة الـ32، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حرس الحدود التهديف في الدقيقة 45+6، عن طريق محمد النيجلي.

وأضاف حرس الحدود الهدف الثاني في الدقيقة 65، عن طريق مؤمن عوض.

وبهذه النتيجة يتجمد كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، وأرتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 26 محتلاً المركز الثاني عشر في المجموعة الثانية.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالآتى:

حراسة المرمي: علي الجابري.

خط الدفاع: كريم يحيى وعبدالفتاح تاحا وحسن الشاذلي وبنجامين روميو.

خط الوسط: أحمد الحمزاوي محمد فاروق وسيرجي أكا ومحمد جهينة.

خط الهجوم: محمد شيكا وعبدالله ماردونا.

وجلس على دكة البدلاء محمد هجرس لحراسة المرمى مصطفى كشري ومحمد منعم وعصام الفيومي ومحمد مدحت وإسلام عبد النعيم وسيف العجوز وعمر السعيد وعلي سليمان.

جاء تشكيل حرس الحدود كالآتى:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوزي الحناوي.

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض- محمد النجيلي - عبد الله حافظ.

خط الهجوم: محمود أوكا - أحمد نايل.

على مقاعد البدلاء: محمد عبد العني - محمود البدري - محمد مصطفى - محمد بيومي - أدهم سيحا - محمد الدغميمي - إيزي إيميكا - إسماعيل أشرف - زياد طارق.