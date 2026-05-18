الدوري المصري| ماذا تعرف عن ساشا ستيجمان حكم مواجهة الزمالك وسيراميكا؟

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الألماني ساشا ستيجمان لإدارة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد "ستيجمان" من أبرز حكام الدوري الألماني خلال السنوات الأخيرة، وقد وُلِد في الثالث من مارس عام 1984، وبدأ مشواره التحكيمي في الدرجات الأدنى قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 2019.

ويتولى الحكم الألماني إدارة مباريات الدوري الألماني منذ موسم 2014-2015، وشارك خلال الموسم الحالي في إدارة 14 مباراة، أشهر خلالها 48 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، بالإضافة إلى احتساب 6 ركلات جزاء.

ومن أبرز المباريات التي أدارها، مواجهة بايرن ميونخ أمام لايبزيج والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما أدار ستيجمان 3 مباريات في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي إلى جانب مباراة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق للحكم الألماني قيادة نهائي كأس ألمانيا 2022 بين فرايبورج ولايبزيج والذي حسم بركلات الترجيح وشهد إشهار بطاقتين حمراوين لثنائي لايبزيج كيفن كامبل ومارسيل هالستنبيرج.