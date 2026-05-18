وزير الصناعة: ارتفاع عالمي مرتقب لأسعار الخردة وإعادة التدوير في 2027

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الإثنين، بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة؛ لمناقشة استراتيجية الصناعة المحدثة، وآليات دعم وتعميق الصناعة.

وقال "هاشم" إن مصر لديها صناعات ذات أولوية، مثل صناعات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وهناك صناعات أخرى تحتاج إلى تعميق، مثل صناعة المعدات الكهربائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية.

وأضاف أن هناك صناعات تحتاج إلى سياسة استباقية لتهيئة ظروف الاستثمار، مثل صناعة السيارات وتجميع الإلكترونيات.

وتابع الوزير: "مصر لديها قوة في صناعة الأسمدة ومواد البناء والمعادن والحديد والصلب، وهذه الصناعات لها أهميتها، ولكنها تحتاج إلى حماية تجارية، واستقرار تشريعي، ومخصصات من الطاقة".

وقال إن الخردة، وكل ما يتعلق بإعادة التدوير، من المتوقع ارتفاع ثمنه في العالم كله خلال العام 2027.

وأكد أنه تم إعداد دراسة خاصة بالصناعات المغذية للقطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والسيارات، وتجميع السيارات؛ من أجل تعميقها والاهتمام بها.