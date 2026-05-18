كاف يعلن استضافة السنغال أمم إفريقيا 2026 للكرة الشاطئية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السنغال ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ويؤكد هذا القرار ثقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في قدرة السنغال على تنظيم فعاليات عالمية المستوى، كما يُقرّ بمساهمة البلاد في نمو وتطوير كرة القدم الشاطئية في القارة الأفريقية.

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وتُعدّ السنغال صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، حيث فازت بالنسخ الخمس الأخيرة على التوالي، بما في ذلك نسخة 2024 التي أقيمت في مصر.