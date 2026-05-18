طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

حسمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري الجدل المتكرر حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي، مؤكدة أن الاعتقاد السائد بأن الكبد “مخزن السموم” داخل جسم الحيوان غير صحيح، موضحة أن الكبد يعمل كعضو لتنقية الجسم من السموم وليس تخزينها.

وأشارت إلى أن وظيفة الكبد الأساسية تشبه “المصفاة”، حيث يقوم بتحويل المواد الضارة إلى مركبات يسهل التخلص منها عبر البول أو البراز، مؤكدة أن ذلك لا يعني أن الكبدة غير صالحة للأكل أو ضارة بالصحة.

وأضافت أن الكبدة تعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين B12 الضروري لتكوين كرات الدم الحمراء ووظائف المخ، بالإضافة إلى فيتامين A المفيد لصحة النظر والقلب والكلى، وفيتامين B2، إلى جانب الحديد سهل الامتصاص والبروتين.

وأوضحت أن الكبدة تتميز أيضًا بانخفاض سعراتها الحرارية مقارنة ببعض أنواع اللحوم الحمراء، لكنها شددت على ضرورة التأكد من سلامتها، وأن تكون من مصدر موثوق وخالية من الديدان أو علامات الفساد، مع ضرورة طهيها جيدًا وعدم تناولها نيئة لتجنب المشكلات الصحية.

وأكدت أن هناك فئات يجب أن تتناول الكبدة بحذر أو تمتنع عنها وفقًا لتعليمات الطبيب، مثل الحوامل بسبب ارتفاع نسبة فيتامين A، ومرضى القلب لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، وكذلك مرضى النقرس لأنها قد ترفع حمض اليوريك في الجسم.

كما نصحت بإضافة البصل والطماطم والفلفل والحبهان أثناء الطهي لزيادة القيمة الغذائية وتحسين الطعم.