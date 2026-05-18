الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

حقيقة تعاون مازيراتي مع هواوي وجاك لإنتاج سيارة صينية

عزة عاطف

ردت مجموعة ستيلانتس العالمية رسميًا في مايو 2026 على التقارير الصحفية الواسعة التي كشفت عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وشركة جاك الصينية لصناعة السيارات، بهدف التطوير المشترك للجيل القادم من سيارات مازيراتي الكهربائية بالكامل. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجموعة أن ستيلانتس، كجزء من مسار أعمالها الاعتيادي، تعقد نقاشات مستمرة مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة حول العالم وفي مختلف الموضوعات، مستهدفةً دائمًا تزويد عملائها بأفضل خيارات التنقل المتاحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشركة لا تعلق رسميًا على التكهنات أو الشائعات الصحفية، وهو رد دبلماسي يرفض النفي القاطع لعام 2026.

تراجع المبيعات العالمية يجبر مازيراتي على خيارات صينية جريئة لعام 2026

يأتي هذا التحرك الاستراتيجي والرد الحذر من ستيلانتس بعدما عانت مبيعات العلامة الإيطالية العريقة مازيراتي من تراجع حاد وشبه كامل في الأسواق الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وخاصةً في السوق الصينية التي تراجعت فيها مبيعات الطرازات الكهربائية الحالية بشكل ملحوظ نتيجة ضعف تجربة المقصورة الذكية وأنظمة القيادة المساعدة مقارنةً بالمنافسين المحليين. 

ويرى المحللون أن اللجوء إلى الصين يمثل خيارًا واقعيًا وعمليًا لإنقاذ العلامة، حيث تهدف ستيلانتس من خلال هذا التحالف إلى الاستفادة من منظومة الدفع الصينية المتطورة وسلاسل التوريد منخفضة التكلفة لتجاوز عقبات التحول الكهربائي المتعثرة لعام 2026.

هيكلية التحالف المقترح والخطط الطموحة للإنتاج التجاري بحلول عام 2027

تشير تفاصيل التقارير الفنية المسربة إلى أن المفاوضات الجارية منذ مطلع العام الماضي تتمحور حول إطلاق طرازين كهربائيين جديدين في مراحل التخطيط الأولي؛ حيث ستتولى مازيراتي الجانب الإبداعي المتمثل في التصميم الخارجي والداخلي الفاخر لضمان الحفاظ على الهوية الإيطالية العريقة، بينما ستقود هواوي قطاع البرمجيات والتقنيات الأساسية للمقصورة، وتتكفل جاك بالبحث والتطوير الهندسي والتصنيع الكامل. 

ومن المقترح طرح النسخة المخصصة للسوق الصينية المحلية تحت اسم علامة مايكسترو الفاخرة المشتركة، بينما ستحمل النسخة الموجهة للأسواق العالمية وشمال إفريقيا شعار مازيراتي الرسمي، مع تطلعات لبدء الإنتاج التجاري الواسع والتدفق بالأسواق في النصف الثاني من عام 2027.

جمال شعبان
