دهس فتاة | الداخلية تكشف ملابسات حادث مزلقان قطار القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام سيارة "نقل" بإحدى الفتيات حال عبورها مزلقان قطار محدثاً إصابتها وحال محاولة الفرار إصطدم ببعض سيارات المواطنين ومركبتى "توك توك" بالقليوبية.

تفاصيل القضية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية ضبطه ومساءلته قانونياً.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.